Пальчевский: государство должно достроить жилье вкладчикам "Аркады"

Бизнесмен и кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский поддержал митинг обманутых вкладчиков банков "Аркада". По его мнению, недострои банка нужно передать застройщику, способному завершить строительство.

Об этом лидер "Перемоги Пальчевского" написал на своей странице в Facebook.

"Обманутые вкладчики стоят больше 120 дней и ничего не происходит. Обманутые властью. Государство должно позаботиться о них и достроить эти дома", - заявил он.

По его мнению, каждый из нас может оказаться на месте обманутого вкладчика.

"Поэтому мы должны поддержать этих людей. Им обещали, что квартиры будут. А среди них обычные люди, кто-то приехал с Донбасса, участники АТО и те, кто копил свои трудовые деньги всю жизнь", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция расследует дело о 9 млрд гривен, собранных через фонд банка "Аркада", признанного неплатежеспособным.

Ранее в Киеве уже протестовали инвесторы банка "Аркада" за восстановление строительства жилых комплексов, их акции были и под Офисом президента, и под КГГА.

Также ранее у Пальчевского рассказали, как планируют развивать экономику

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.