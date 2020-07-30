Пальчевський: у бюджеті Києва мають бути кошти на муніципальне житло для молоді

Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

На його думку, дії влади призвели до бідності народу

У бюджеті Києва мають бути передбачені кошти на будівництво муніципального житла для молоді.

Про це заявив бізнесмен і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу 112.

"Скажіть, які перспективи у молодих людей? Де вони візьмуть гроші на будівництво будинку? Для того, щоб дати можливість молодим людям, які переїжджають у великі міста, потрібно будувати, як у Відні й Берліні, муніципальне житло, яке буде дотуватися містом... Гроші з київського бюджету потрібно перевести на будівництво доступного муніципального житла", - вважає Пальчевський.

На його думку, дії влади призвели до загальної бідності українського народу.

"Вони перетворили людей в економічних рабів, у яких немає нічого, крім як заплатити за їжу і житло. А більше витрачати, на їх думку, не треба ні на культуру, ні на літературу", - додав бізнесмен.

Нагадаємо, згідно з останніми даними Центру Разумкова, у другий тур виборів мера Києва проходять два кандидати - Віталій Кличко та Андрій Пальчевський.

За лідера політичної сили "Перемога Пальчевського" готові проголосувати 11% киян. За чинного мера - 44% респондентів, серед тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Водночас, Пальчевський поки офіційно не оголосив про своє висунення.

Як відомо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.