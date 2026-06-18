Горят установки и энергоблоки: Reuters узнало последствия удара по Московскому НПЗ

Источники агентства сообщили, что в результате удара был поврежден нефтеперерабатывающий блок комбинированного производства Euro+, введенный в эксплуатацию в 2020 году в рамках программы модернизации завода.

Также под ударом оказались некоторые вспомогательные энергоблоки, межблочные трубопроводы и вторичные технологические установки, связанные с работой Euro+. Кроме того, были повреждены и загорелись резервуары для хранения нефтепродуктов.

Reuters пишет, что в 2024 году Московский НПЗ переработал 11,6 млн тонн сырой нефти, или около 230 000 баррелей в сутки, произведя 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.

Что известно об установке Euro+

Euro+ - это ключевая технологическая установка завода, которая объединяет несколько этапов переработки нефти в единый производственный цикл.

На ней осуществляется первичная переработка нефти, очистка нефтепродуктов от примесей и производство высокооктановых компонентов бензина.

Установка заменила ряд устаревших технологий и обеспечивает значительную часть мощностей предприятия по выпуску бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов. Благодаря своей роли в работе завода Euro+ считается одним из его важнейших производственных объектов.

Атака на Москву 18 июня

Напомним, сегодня ночью и утром Москву атаковали беспилотники. Одной из ключевых целей стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни.