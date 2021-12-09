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Замість наметів: для польських прикордонників доставляють контейнери для сну

Новость на русском →
Польща, Четвер 09 грудня 2021 16:02
Замість наметів: для польських прикордонників доставляють контейнери для сну Фото: у Польщі солдатам на кордоні доставляють житлові контейнери (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Іванна Шовкун

Польським солдатам, які служать на кордоні з Білоруссю, доставляють житлові контейнери. Їх будуть використовувати для сну замість наметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Усі контейнери мають бути доставлені на кордон до 19 грудня. Тоді всі військовослужбовці користуватимуться послугами стаціонарної та контейнерної інфраструктури.

"Зараз здійснюється доставка житлових контейнерів Державним агентством стратегічних резервів для солдатів, які виконують завдання на польсько-білоруському кордоні", - розповів майор Набздіяк.

За його словами, контейнери розраховані на забезпечення солдатів вільним часом та відпочинком після несення служби.

Він пояснив, що деякі солдати, 10-15%, до сьогоднішнього дня проживають в опалюваних наметах. Інші військовослужбовці розміщені в таборах із контейнерів, у житлових приміщеннях, наданих прикордонною службою або в орендованих пансіонатах.

Нагадаємо, прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що Польща має справу з діяльністю Білорусі, яка пов'язана із довгостроковою політикою Росії. А РФ, своєю чергою, діє проти Заходу.

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