Вместо палаток: для польских пограничников доставляют контейнеры для сна
Польским солдатам, которые несут службу на границе с Беларусью, доставляют жилые контейнеры. Их будут использовать для сна вместо палаток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
Все контейнеры должны быть доставлены на границу до 19 декабря. Тогда все военнослужащие будут пользоваться услугами стационарной и контейнерной инфраструктуры.
"В настоящее время осуществляется доставка жилых контейнеров Государственным агентством стратегических резервов для солдат, выполняющих задачи на польско-белорусской границе", - рассказал майор Набздияк.
По его словам, контейнеры расчитаны на обеспечения солдат свободным временем и отдыхом после несения службы.
Он пояснил, что некоторые солдаты, 10-15%, до сегодняшнего дня проживают в отапливаемых палатках. Остальные военннослужащие размещены в лагерях из контейнеров, в жилых помещениях, предоставленных пограничной службой или в арендованых пансионатах.
Kolejne kontenery mieszkalne w drodze do żołnierzy #WojskoPolskie służących na #granica. Logistycy @1BLogBydgoszcz @IwspSz dostarczą także materiały do rozbudowy inżynieryjnej, wzmocnienia ogrodzenia tymczasowego czy budowy punktów obserwacyjnych. pic.twitter.com/Ve8CQeiyPv— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) December 9, 2021
Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Польша имеет дело с деятельностью Беларуси, которая связана с долгосрочной политикой России. А РФ, в свою очередь, действует против Запада.