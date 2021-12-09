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Вместо палаток: для польских пограничников доставляют контейнеры для сна

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Польша, Четверг 09 декабря 2021 16:02
Вместо палаток: для польских пограничников доставляют контейнеры для сна Фото: в Польше солдатам на границе доставляют жилые контейнеры (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Иванна Шовкун

Польским солдатам, которые несут службу на границе с Беларусью, доставляют жилые контейнеры. Их будут использовать для сна вместо палаток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Все контейнеры должны быть доставлены на границу до 19 декабря. Тогда все военнослужащие будут пользоваться услугами стационарной и контейнерной инфраструктуры.

"В настоящее время осуществляется доставка жилых контейнеров Государственным агентством стратегических резервов для солдат, выполняющих задачи на польско-белорусской границе", - рассказал майор Набздияк.

По его словам, контейнеры расчитаны на обеспечения солдат свободным временем и отдыхом после несения службы.

Он пояснил, что некоторые солдаты, 10-15%, до сегодняшнего дня проживают в отапливаемых палатках. Остальные военннослужащие размещены в лагерях из контейнеров, в жилых помещениях, предоставленных пограничной службой или в арендованых пансионатах.

Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Польша имеет дело с деятельностью Беларуси, которая связана с долгосрочной политикой России. А РФ, в свою очередь, действует против Запада.

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