Вместо палаток: для польских пограничников доставляют контейнеры для сна

Польским солдатам, которые несут службу на границе с Беларусью, доставляют жилые контейнеры. Их будут использовать для сна вместо палаток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

Все контейнеры должны быть доставлены на границу до 19 декабря. Тогда все военнослужащие будут пользоваться услугами стационарной и контейнерной инфраструктуры.

"В настоящее время осуществляется доставка жилых контейнеров Государственным агентством стратегических резервов для солдат, выполняющих задачи на польско-белорусской границе", - рассказал майор Набздияк.

По его словам, контейнеры расчитаны на обеспечения солдат свободным временем и отдыхом после несения службы.

Он пояснил, что некоторые солдаты, 10-15%, до сегодняшнего дня проживают в отапливаемых палатках. Остальные военннослужащие размещены в лагерях из контейнеров, в жилых помещениях, предоставленных пограничной службой или в арендованых пансионатах.