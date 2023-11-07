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В Палате представителей до сих пор не решили, как избежать шатдауна, - NBC

Фото: спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Члены Палаты представителей США до сих пор не решили как избежать шатдауна (остановки правительства) после 17 ноября, когда закончится действие временного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Почему была угроза шатдауна

В сентябре угроза приостановки работы правительства была связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, излишние расходы.

В том числе они выступали против дополнительной помощи Украине. В последний Белый дом пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, но инициатива не смогла набрать достаточно голосов.

Тогда администрация Джо Байдена хотела получить "добро" на пакет в сумме более 40 млрд долларов, из которого около 24 млрд должны быть выделены Украине. Отметим, что позже Байден предложил пакет на 61,4 млрд. долларов, его еще не рассматривали.

Итак, тогда было принято решение о временном бюджете с 1 октября по 17 ноября. В случае непринятия дальнейшего бюджета, правительство снова будет под угрозой шатдауна.

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