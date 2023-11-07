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В Палаті представників досі не вирішили, як уникнути шатдауну, - NBC

Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Члени Палати представників США досі не вирішили як саме уникнути шатдауну (зупинки уряду) після 17 листопада, коли закінчиться дія тимчасового бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Чому була загроза шатдауну

У вересні загроза призупинення роботи уряду була пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати.

У тому числі, вони виступали проти додаткової допомоги Україні. До останнього Білий дім намагався включити хоча б компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, але ініціатива не змогла набрати достатньо голосів.

Тоді адміністрація Джо Байдена хотіла отримати "добро" на пакет сумою понад 40 млрд доларів, з якого близько 24 млрд мають бути виділені Україні. Зазначимо, що пізніше Байден запропонував пакет на 61,4 млрд доларів, його ще не розглядали.

Отже, тоді було ухвалене рішення про тимчасовий бюджет з 1 жовтня по 17 листопада. У разі неприйняття подальшого бюджету уряд знову буде під загрозою шатдауну.

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