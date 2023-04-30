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Байден призвал РФ освободить арестованного журналиста WSJ

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Воскресенье 30 апреля 2023 17:15
Байден призвал РФ освободить арестованного журналиста WSJ Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Джо Байден призвал к освобождению заключенного в тюрьму репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Журналистика - это не преступление. Эван должен быть немедленно освобождены, как и все остальные американцы, захваченные в заложники или несправедливо задержанные за границей", - заявил он.

Байден добавил, что Гершкович отправился на репортаж в Россию, чтобы "пролить свет на тьму".

"Мы работаем каждый день, чтобы добиться его освобождения, ищем возможности и инструменты, чтобы вернуть его домой", - заявил он.

Напомним, в конце марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге и обвинен в якобы "шпионаже". Госдеп США объявил Гершковича "неправомерно задержанным" Россией.

Bloomberg сообщало, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил арест Гершковича.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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