Палата представителей США выделила Украине 300 млн долларов из бюджета на оборону

Палата представителей Конгресса США в четверг, 28 сентября, проголосовала за выделение Украине 300 миллионов долларов для Украины. Эти средства будут перенаправлены из оборонного бюджета.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: трансляция заседания, Politico.
Палата принимает три из четырех законопроектов о расходах в соответствии с партийными голосованиями. Они также принимают законопроект о помощи Украине при поддержке обеих партий 311 против 117", - говорится в сопровождении к трансляции заседания.
Как отмечает Politico, эта мера (выделение помощи Украине, - ред.) является одним из четырех законопроектов о расходах, которые республиканцы намеревались принять на этой неделе.
Кроме того, в Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму на сумму 826 млрд долларов.
Хотя оба проекта были одобрены, демократы опасаются, что выделение помощи Украине в отдельный законопроект будет представлен российской пропагандой как отказ от Украины.
"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине", – сказал член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, демократ Адам Смит.
Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд долларов, в том числе 24 млрд долларов для Украины. Этот запрос уже получил двухпартийную поддержку в Сенате, но не в Палате представителей.
При этом ранее сообщалось, что Палата представителей США отдельно проголосует за выделение 300 млн долларов для помощи Украине.
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