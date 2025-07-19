Палата представителей США не дала заблокировать выделение военной помощи Украине

Остановка военной помощи США для Украины

В начале июля ряд западных СМИ сообщили, что США прекратили поставки Украине высокоточных боеприпасов и ракет для системы ПВО Patriot.

В администрации президента США Дональда Трампа отметили, что решение принято с целью переоценки количества вооружений на складах из-за уменьшения их количества.

По данным СМИ, "пауза" якобы была вызвана дефицитом ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Окончательное указание прекратить предоставление оружия Украине, по данным СМИ, дал министр обороны Пит Гегсет. Он не уведомил об этом Конгресс и Трампа.

После телефонного разговора с президентом Зеленским, президент США заявил об увеличении поставок американского оружия для защиты Украины от атак РФ. Трамп уже анонсировал новый пакет военной помощи на сотни миллионов долларов.

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