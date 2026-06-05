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Палата представителей проголосовала за помощь для Украины и санкции против РФ

03:52 05.06.2026 Пт
2 мин
Законопроект о миллиардах для Украины направляется в Сенат. Какие у него шансы на успех?
aimg Екатерина Коваль
Палата представителей проголосовала за помощь для Украины и санкции против РФ Фото: США уже выделили около 195 миллиардов долларов на поддержку Украины (Getty Images)
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Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине и масштабных санкциях против России. Итог - 226 против 195.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Что содержит закон

Законопроект, внесенный демократом Грегори Миксом, предусматривает:

  • более 1 миллиарда долларов прямой помощи Украине на безопасность и восстановление;
  • еще 8 миллиардов долларов в виде оборонных займов;
  • масштабные санкции против ключевых секторов российской экономики.

Как прошло голосование

Счет - 226 против 195. Большинство республиканцев проголосовало против. Однако часть GOP поддержала закон, в частности Дон Бейкон из Небраски.

"Мы будем стоять с добром или со злом? Вот о чем идет речь", - сказал он.

Законопроект удалось вынести на голосование благодаря процедуре "discharge petition" - 218 подписей обошли руководство Палаты, которое блокировало рассмотрение документа.

Что дальше

Теперь закон идет в Сенат. Шансы на успех там невысоки, пишет AP - для преодоления процедурной блокировки нужно 60 голосов, а без поддержки Трампа это малореально.

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Однако сторонники закона надеются на давление:

"Это пошлет Путину сигнал, что мы имеем пульс и заботимся об Украине", - заявил республиканец Брайан Фицпатрик.

Более широкий контекст

Это уже второй большой внешнеполитический разрыв с Трампом за неделю - накануне Палата впервые приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента по Ирану.

Республиканское руководство призвало голосовать против, утверждая, что законопроект устаревший и подрывает переговоры между Конгрессом и Белым домом по поддержке Украины.

Накануне Палата представителей впервые приняла резолюцию против войны с Ираном - четверо республиканцев поддержали демократов в вызове президенту.

В четверг, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо к Путину с предложением переговоров и прекращения огня по линии фронта. Трамп отреагировал - считает, что сторонам надо пойти на компромисс. В Кремле пообещали ознакомиться с письмом, но Путин ответа пока не дал.

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