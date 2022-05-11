Палата представників США схвалила пакет підтримки України на 40 млрд доларів

Початковий запит Байдена в розмірі 33 млрд доларів для України повинен був розподілитися так: 20,4 млрд доларів направлялося у вигляді військової допомоги, 8,5 мільярда доларів - у вигляді економічної допомоги і 3 мільярди доларів – на вирішення гуманітарних питань і проблем глобальної продовольчої безпеки.

Спочатку президент США запитував у Конгресу 33 млрд доларів. Але законодавці мають намір додатково виділити 3,4 мільярда доларів на військову допомогу і 3,4 мільярда доларів на гуманітарні питання.

Нагадаємо, що США вдруге в історії ввели ленд-ліз. Підписаний Джо Байденом закон прискорить постачання військової допомоги і допоможе нам у боротьбі з окупантами.

Раніше Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України. За його словами, наша країна отримає артилерійські боєприпаси, радари та інше військове обладнання.

Як зазначав радник голови офісу президента Михайло Подоляк, після того, як ленд-ліз стане реальністю для України, Росії варто очікувати введення ембарго на її нафту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.