Палата представників США і 20 штатів подали до суду на Трампа через стіну з Мексикою

Палата представників Сполучених Штатів Америки подала позов до суду округу Колумбія проти запровадження Дональдом Трампом режиму надзвичайної ситуації в країні для отримання фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою в обхід Конгресу. Про це заявила спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Адміністрація президента Трампа знехтувала основоположним принципом поділу влади і узурпувала законодавчу владу, якою згідно з конституцією наділений Конгрес", - наводиться у заяві текст позову.

Крім того, 5 квітня 20 штатів США подали в суд Каліфорнії спільне клопотання з вимогою накласти попередню судову заборону на використання Трампом коштів для зведення прикордонної стіни, поки не буде розглянуто їхній колективний позов.

Йдеться про позов коаліції американських штатів від 19 лютого, в якому також міститься скарга на рішення президента запровадити режим надзвичайної ситуації для фінансування стіни.

Нагадаємо, наприкінці березня Міністерство оборони США виділило ще 1 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.