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Пентагон виділив ще 1 млрд доларів на стіну на кордоні з Мексикою

Новини » Політика    26.03.2019 - 08:24
Пентагон виділив ще 1 млрд доларів на стіну на кордоні з Мексикою
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Кошти спрямують на ділянку стіни протяжністю більше 90 км

Міністерство оборони США виділило ще 1 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагона.

Повідомляється, що в. о. глави Пенгатона Патрік Шанахан дозволив використовувати 1 млрд доларів з коштів відомства для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Зокрема, він доручив командувачу інженерними військами приступити до планування і виконання цієї програми. Кошти виділяються для підтримки міністерства внутрішньої безпеки, а також митної та прикордонної служб.

Також повідомляється, що гроші підуть на будівництво ділянки протяжністю близько 91 км і висотою майже 5,5 м між Юмою (Арізона) та Ель-Пасо (Техас). Частину коштів спрямують на поліпшення доріг і штучного освітлення в цьому районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий ветувати рішення Сенату США щодо будівництва стіни. Він також називав південний кордон "кошмаром для національної безпеки".

Крім того, він оголосив, що мексиканські картелі можуть визнати терористичними організаціями.

 

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