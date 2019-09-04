Джонсон назвав дату позачергових парламентських виборів

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Джонсон планує провести позачергові вибори 15 жовтня

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує провести позачергові вибори у британський парламент 15 жовтня. Про це він заявив, відповідаючи на запитання депутатів парламенту, передають британські ЗМІ.

"Якщо цей законопроект, що означає нашу здачу в полон, буде прийнятий, то народу цієї країни доведеться висловитися з приводу того, чому вони віддають перевагу, на загальних виборах 15 жовтня", - сказав Борис Джонсон.

Причиною для призначення виборів став процес прийняття закону, який передбачає перенесення дати Brexit. При тому, що Джонсон твердо стоїть на тому, що Велика Британія покине ЄС в призначений термін - 31 жовтня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що члени Палати громад британського парламенту вирішили розглянути законопроект, який передбачає перенесення дати Brexit. Цей законопроект у разі прийняття зможе спонукати навіть блокування виходу Великої Британії з співтовариства, якщо не буде угоди з Брюсселем.

Напередодні Джонсон втратив робочу більшість у парламенті перед ключовим голосуванням за Brexit в Палаті громад.