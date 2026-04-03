RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Горели склады и боеприпасы: Генштаб отчитался о точных ударах по тылам россиян

13:15 03.04.2026 Пт
2 мин
Какие объекты россиян стали мишенью точных ударов ВСУ?
aimg Константин Широкун
Фото: Генштаб отчитался о точных ударах по тылам россиян (Getty Images)

Украинские войска в ночь на 3 апреля атаковали склады материально-технических средств, а также места хранения вражеского вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Читайте также: Украина снова "подбила" производство ракет в РФ: целью стал завод "Стрела"

В ночь на 3 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили склады материально-технических средств в районах села Старомлиновка на ВОТ Донецкой области, поселка Вальяновское на ВОТ Луганщины и сел Красное Поле и Зоряное на ВОТ Запорожской области.

Кроме того, ВСУ поразили склады боеприпасов оккупантов в районах населенных пунктов Ровеньки и Шахтерское и склад горюче-смазочных материалов в районе села Кондрюче на ВОТ Луганщины.

Также поражен район сосредоточения живой силы противника вблизи Розовки и нефтебазу в районе Молочанска Запорожской области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - отметили в Генштабе.

Уничтожение оборонного арсенала РФ

Напомним, украинские защитники 10 марта нанесли удар по военному заводу россиян в Брянске. Он производил системы управления всех видов ракет РФ.

Согласно публикациям в соцсетях, целью атаки стал завод "Кремний", где оккупанты производят компоненты для противовоздушной обороны. По словам губернатора области, в результате удара есть погибшие и раненые.

Кроме того, в конце февраля россияне жаловались на взрывы в Уткинске в Удмуртии, после чего в соцсетях появились кадры пожара и дыма на территории "Уткинского завода".

Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны ракетами "Фламинго" поразили "Утокинский завод", который производит межконтинентальные баллистические ракеты, а также другие объекты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
