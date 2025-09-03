"Пакет раненого": Минобороны готовит наборы для военных

"Государственный оператор тыла" Минобороны Украины объявил закупку наборов средств личной гигиены для раненых военнослужащих в рамках инициативы "Пакет раненого".

Инициатива направлена на обеспечение защитников самым необходимым в медицинских учреждениях во время лечения.

Объявлены три закупки, ожидаемая стоимость которых совокупно составляет более 37 млн гривен. Планируется отдельно закупить наборы для:

мужчин (48 000 наборов)

женщин (2 000 наборов).

"Уже до конца этого года военные получат первые наборы средств личной гигиены. Разделение комплектов на мужские и женские позволяет учесть индивидуальные потребности пациентов в медучреждениях. Сейчас мы закупаем то, что действительно нужно в первые дни после ранения", - отмечает директор программы вещевого имущества ДОТ Никита Чичкан.

Поставка будет осуществляться в лечебные учреждения разных регионов, оказывающие помощь военнослужащим. Отгрузка первых партий запланирована на IV квартал 2025 года.

В конце июня ДОТ уже закупил первую составляющую пакета - адаптивную одежду для военных всех Сил обороны. Сейчас следующий компонент - гигиенические наборы, которые будут поступать к военнослужащим Вооруженных сил Украины через медицинские учреждения.