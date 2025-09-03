"Пакет раненого": Минобороны готовит наборы для военных

Минобороны Украины закупит наборы средств личной гигиены для раненых военнослужащих в рамках инициативы "Пакет раненого".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Министерство обороны Украины.
"Государственный оператор тыла" Минобороны Украины объявил закупку наборов средств личной гигиены для раненых военнослужащих в рамках инициативы "Пакет раненого".
Инициатива направлена на обеспечение защитников самым необходимым в медицинских учреждениях во время лечения.
Объявлены три закупки, ожидаемая стоимость которых совокупно составляет более 37 млн гривен. Планируется отдельно закупить наборы для:
"Уже до конца этого года военные получат первые наборы средств личной гигиены. Разделение комплектов на мужские и женские позволяет учесть индивидуальные потребности пациентов в медучреждениях. Сейчас мы закупаем то, что действительно нужно в первые дни после ранения", - отмечает директор программы вещевого имущества ДОТ Никита Чичкан.
Поставка будет осуществляться в лечебные учреждения разных регионов, оказывающие помощь военнослужащим. Отгрузка первых партий запланирована на IV квартал 2025 года.
В конце июня ДОТ уже закупил первую составляющую пакета - адаптивную одежду для военных всех Сил обороны. Сейчас следующий компонент - гигиенические наборы, которые будут поступать к военнослужащим Вооруженных сил Украины через медицинские учреждения.
Заметим, что ранее в этом месяце Минобороны сообщило, что боевые подразделения смогут закупать пикапы по упрощенной процедуре.
Кроме того, этим летом Минобороны Украины утвердило новый образец маскировочного рисунка ММ-25.
Действующий "пиксель" ММ-14 останется, но появляется дополнительный вариант камуфляжа.