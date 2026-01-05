"Пакет малыша" будет содержать важное приложение: что добавили в 2026 году

Родителям новорожденных в 2026 году будут предоставлять информацию об обновленном Календаре прививок вместе с "Пакетом малыша". Соответствующие информационные материалы добавят к новым партиям пакетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

Как объясняют в Минздраве, материалы помогут родителям сразу сориентироваться, в каком возрасте проводятся прививки и какие вакцины применяются, а также заранее планировать визиты к врачу. Информационные буклеты разработали специалисты Минздрава и ЮНИСЕФ при поддержке GAVI на основе опроса родителей и опекунов - с учетом того, какой именно информации не хватает на старте.

В ведомстве отмечают, что первые месяцы жизни ребенка - ключевые для принятия решений о здоровье, поэтому доступ к проверенным данным должен уменьшить тревожность, противодействовать дезинформации и способствовать своевременной вакцинации.

Обновленный график прививок

Также в Минздраве напомнили об обновленном графике прививок: вакцинация младенцев начинается еще до выписки из родильного стационара. В частности, прививки против туберкулеза (БЦЖ) проводят через 24 часа после рождения, что позволяет при надлежащем состоянии здоровья раньше выписывать маму с ребенком домой.

Следующие прививки предусмотрены:

в 2 месяца - первая доза инактивированной вакцины против полиомиелита и комбинированной вакцины против гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка и Hib-инфекции;

далее - в 4, 6 и 18 месяцев;

в 1 и 4 года - вакцинация против кори, паротита и краснухи (КПК).

В Минздраве подчеркивают, что вакцинация остается самым эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, а осведомленность родителей - важной составляющей защиты здоровья детей.