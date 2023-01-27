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Под российским Белгородом перевернулся "КамАЗ" с оккупантами (фото)

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Пятница 27 января 2023 11:56
Под российским Белгородом перевернулся "КамАЗ" с оккупантами (фото) Фото: под российским Белгородом перевернулся "КамАЗ" с оккупантами (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Белгородской области РФ военный "КамАЗ", на котором передвигались российские оккупанты, перевернулся в кювет. Вследствие ДТП есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения российских СМИ.

По информации дежурной диспетчерской службы, в ДТП пострадали шесть российских военных.

Тем временем в Telegram-каналах появилось фото с места, где перевернулся грузовик.

Под российским Белгородом перевернулся &quot;КамАЗ&quot; с оккупантами (фото)

Фото: "КамАЗ" с российскими военными в кювете (Telegram)

Напомним, ранее мы писали, что в Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар на военном объекте. Инцидент произошел в городе Новый Оскол.

Также в Белгородской области сержант устроил масштабный пожар в воинской части. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие среди российских военных.

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