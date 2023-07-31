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В Пакистане перевернулся автобус с паломниками: есть погибшие и раненые

Фото: в Пакистане перевернулся автобус с паломниками (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На востоке Пакистана, в провинции Пенджаб, перевернулся автобус с паломниками - пять человек погибли, еще 20 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Спасатели определили, что автобус, перевозивший верующих, опрокинулся, потому что водитель заснул за рулем. Пятеро человек погибли, еще 20 получили повреждения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Среди пассажиров есть женщины и дети.

Полиция взяла анализ крови у водителя, поскольку подозревают его в употреблении гашиша перед поездкой.

Происшествия в Пакистане

30 июля террорист-смертник взорвал себя на собрании сторонников

А 26 июня в районе Наваб Шах, южной провинции Синд, столкнулись два пассажирских автобуса, из-за чего 10 человек погибли и более 40 получили ранения.

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Пакистан