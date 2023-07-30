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Террорист взорвал себя на собрании политической партии в Пакистане: десятки погибших

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Воскресенье 30 июля 2023 23:42
Террорист взорвал себя на собрании политической партии в Пакистане: десятки погибших Фото: из-за теракта в Пакистане погибли 44 человека (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Пакистане террорист-смертник взорвал себя на массовом собрании людей - погибли 44 человека, еще около 200 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

Около 500 сторонников консервативной партии Jamiat Ulema-e-Islam собрались на предвыборном мероприятии в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, когда там раздался взрыв.

В районной больнице и близлежащих регионах было объявлено чрезвычайное положение, а некоторых пациентов вертолетами доставили в больницы Пешавара.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за содеянное.

Теракты в Пакистане

30 января этого года в северо-западном городе Пакистана Пешавар в мечети произошел террористический акт, в результате чего погибли более 80 человек, еще 57 получили ранения.

А в феврале боевики совершили нападение на офис начальника полиции в Карачи, крупнейшем городе Пакистана. В результате теракта погибли семь человек.

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