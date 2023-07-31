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В Пакистані перекинувся автобус з паломниками: є загиблі та поранені

Фото: у Пакистані перевернувся автобус з паломниками (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На сході Пакистану, в провінції Пенджаб, перекинувся автобус з паломниками - п'ятеро людей загинули, ще 20 зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Рятувальники визначили, що автобус, який перевозив вірян, перекинувся, бо водій заснув за кермом. П'ятеро людей загинули, ще 20 зазнали ушкоджень, деякі з них перебувають у критичному стані. Зазначається, що серед пасажирів є жінки та діти.

Поліція взяла аналіг крові у водія, оскільки підозрюють його у вживанні гашиша перед поїздкою.

Надзвичайні події в Пакистані

30 липня терорист-смертник підірвав себе на зібранні прихильників 

А 26 червня у районі Наваб Шах, південної провінції Сінд, зіткнулися два пасажирських автобуса, через що 10 людей загинули і понад 40 отримали поранення.

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Пакистан