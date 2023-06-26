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Столкновение автобусов в Пакистане: погибли 10 человек, более 40 ранены

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Пакистан, Понедельник 26 июня 2023 06:28
Столкновение автобусов в Пакистане: погибли 10 человек, более 40 ранены Фото: в результате столкновения автобусов в Пакистане десятки погибших и пострадавших (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

По меньшей мере 10 человек погибли и более 40 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских автобусов в районе Наваб Шах, южной провинции Синд в Пакистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Отмечается, что утром 25 июня два автобуса, которые ехали в противоположных направлениях, врезались друг в друга. В результате ДТП пострадали десятки человек.

В спасательной службе Пакистана отметили, что несколько человек попали в ловушку, они были заблокированы и не могли выйти из автобуса. Спасатели прибыли на место происшествия и доставили пострадавших в местные больницы. Среди жертв женщины и дети.

Взрывы на складах боеприпасов в Пакистане

На северо-западе долины Сват в Пакистане взорвался склад с боеприпасами управления по борьбе с терроризмом, погибли по меньшей мере 13 человек.

Кроме того, полиция страны сообщила о еще 2 взрывах на складах, 50 человек получили ранения разной степени тяжести.

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