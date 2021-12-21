У Пакистані вбили депутата в ході святкової стрілянини після перемоги на виборах

У Пакистані переможець виборів, депутат Мохаммед Закрі Хан Сандай, випадково був застрелений святковою чергою з автомата. Стріляли на честь перемоги чоловіка на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Samaa .

"Молодий чоловік, який щойно-но успішно переміг на виборах до сільської ради, був убитий, коли політичні прихильники в районі Суризай Пешавара відкрили вогонь з вогнепальної зброї для того, щоб відсвяткувати його перемогу. Одна з куль влучила в нього", - пише видання.

Повідомляється, що на місці події були присутні поліцейські, проте в те, що відбувається вони не втручалися.