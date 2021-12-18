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У Пакистані автобус влетів у двір під час весілля: вісім загиблих, дев'ять поранених

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Пакистан, Субота 18 грудня 2021 07:58
У Пакистані автобус влетів у двір під час весілля: вісім загиблих, дев'ять поранених Фото: у Пакистані автобус влетів у двір під час весілля: вісім загиблих, дев'ять поранених (dunyanews.tv)
Автор: Анна Полисученко

У пакистанській провінції Пенджаб автобус врізався в натовп людей, які святкували весілля. Загинули щонайменше вісім осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За даними правоохоронців, транспортний засіб влетів у двір молодят, де веселилися гості. Крім загиблих, ще дев'ять осіб отримали травми. Деякі з них знаходяться в критичному стані, у зв'язку з чим, як прогнозується, число жертв може збільшитися.

Водій втік з місця події. Попередньо, він не впорався з керуванням в густому тумані.

Автобус конфіскований, водія шукають. Проти чоловіка відкрито кримінальну справу.

Раніше ми писали, що у Пакистані автобус зіткнувся з вантажівкою: 30 людей загинули, 74 поранені.

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