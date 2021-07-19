ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Пакистані автобус зіткнувся з вантажівкою: 30 осіб загинули, 74 поранені

Новость на русском →
Пакистан, Понеділок 19 липня 2021 15:55
В Пакистані автобус зіткнувся з вантажівкою: 30 осіб загинули, 74 поранені Фото: в Пакистані автобус зіткнувся з вантажівкою: 30 осіб загинули, 74 поранені (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Близько о 3:40 ночі за київським часом, на території провінції Пенджаб сталася аварія між пасажирським автобусом й вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули 30 осіб, ще 74 - отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними співробітників служби порятунку, аварія сталася в місті Дера-Газі-Хан рано вранці через зіткнення пассажирського автобуса з вантажівкою-контейнеровозом.

Ряткувальники одразу доставили постраждалих й загиблих до найближчої лікарні.

За словами голови медичного закладу Наджібура Рехмана, кількість жертв може збільшить, оскільки деякі з поранених наразі перебувають у критичному стані.

Міністр інформації Пакистану Фавад Чаудрі висловив свої співчуття стосовно жертв внаслідок сьогоднішньої аварії.

Варто відзначити, що смертельні аварії на території Пакистану є доволі поширеним явищем через поганий стан доріг та ігнорування правил дорожнього руху. Наприклад, минулого місяці на території провінції Сінд, внаслідок ДТП загинули 56 осіб, а десятки людей отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
авария Пакистан ДТП Жертвы загиблі
NEWS
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
DAILY
Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще