В Пакистані автобус зіткнувся з вантажівкою: 30 осіб загинули, 74 поранені
Близько о 3:40 ночі за київським часом, на території провінції Пенджаб сталася аварія між пасажирським автобусом й вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули 30 осіб, ще 74 - отримали поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з даними співробітників служби порятунку, аварія сталася в місті Дера-Газі-Хан рано вранці через зіткнення пассажирського автобуса з вантажівкою-контейнеровозом.
Ряткувальники одразу доставили постраждалих й загиблих до найближчої лікарні.
За словами голови медичного закладу Наджібура Рехмана, кількість жертв може збільшить, оскільки деякі з поранених наразі перебувають у критичному стані.
Міністр інформації Пакистану Фавад Чаудрі висловив свої співчуття стосовно жертв внаслідок сьогоднішньої аварії.
Варто відзначити, що смертельні аварії на території Пакистану є доволі поширеним явищем через поганий стан доріг та ігнорування правил дорожнього руху. Наприклад, минулого місяці на території провінції Сінд, внаслідок ДТП загинули 56 осіб, а десятки людей отримали поранення.