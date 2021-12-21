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В Пакистане убили депутата в ходе праздничной стрельбы после победы на выборах

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Пакистан, Вторник 21 декабря 2021 10:01
В Пакистане убили депутата в ходе праздничной стрельбы после победы на выборах Фото: В Пакистане убили депутата в ходе праздничной стрельбы после победы на выборах
Автор: Ольга Белей

В Пакистане победившего на выборах депутата Мохаммеда Закри Хан Сандая случайно застрелили праздничной очередью из автомата. Стреляли в честь победы мужчины на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Samaa.

"Молодой человек, который только что успешно победил на выборах в сельский совет, был убит, когда политические сторонники в районе Суризай Пешавара открыли огонь из огнестрельного оружия для того, чтобы отпраздновать его победу. Одна из пуль попала в него", - пишет издание.

Сообщается, что на месте происшествия присутствовали полицейские, однако в происходящее они не вмешивались.

Напомним, 18 декабря в пакистанской провинции Пенджаб автобус врезался в толпу людей, которые праздновали свадьбу. Погибли по меньшей мере восемь человек. Водитель скрылся с места происшествия. Предварительно, он не справился с управлением в густом тумане.

Ранее мы писали, что в Пакистане автобус столкнулся с грузовиком: 30 человек погибли, 74 ранены.

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