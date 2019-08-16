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У Пакистані стався вибух у мечеті, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 21:23
У Пакистані стався вибух у мечеті, є загиблі
Фото: місце події (twitter.com/mepanews)

В результаті вибуху загинули 4 людини, ще 20 отримали поранення

На південно-заході Пакистану в результаті вибуху в мечеті чотири людини загинули, близько 20 поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Наголошується, що серед загиблих був імам мечеті, яка розташована в 25 кілометрах від міста Кветта.

Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за вибух в провінції Белуджистан, в якій останнім часом стався ряд нападів: у липні 5 людей загинули (включаючи двох поліцейських), 27 отримали травми в результаті вибуху біля поліцейської станції в Кветті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Пакистані сталася аварія військового літака, в результаті чого загинули 17 людей. Зокрема, серед жертв п'ятеро військових і не менше 12 цивільних. Літак врізався в житловий будинок.

Крім того, 21 липня у Пакистані сталося два напади, в результаті яких загинуло 8 осіб. Бойовики на мотоциклах остреляли поліцейський КПП, а після смертниця підірвала себе біля входу в лікарню. Серед загиблих - 4 поліцейських.

Також на півдні Пакистану в результаті дорожньо-транспортної пригоди з пасажирським автобусом загинуло 10 осіб і ще декілька десятків отримали поранення.

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