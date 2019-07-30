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Кількість загиблих при аварії літака в Пакистані зросла

Новини » Надзвичайні події    30.07.2019 - 08:47
Кількість загиблих при аварії літака в Пакистані зросла
Фото: катастрофа літака в Пакистані (twitter.com/instantsPost)

В результаті катастрофи літака в Пакистані загинули 17 людей

У Пакистані в результаті катастрофи військового літака загинули щонайменше 17 людей. Про це повідомляє Associated Press.

Як заявили військові, в результаті авіакатастрофи загинули п'ятеро військовослужбовців, у тому числі двоє військових пілотів, і не менше 12 цивільних осіб. Як зазначається, літак врізався в житловий будинок.

За даними офіційного представника державної служби з надзвичайних ситуацій Фарука Батта, ще 15 людей отримали поранення.

"Більшість постраждалих отримали опіки, серед загиблих є діти", - заявив Батт.

Раніше РБК-Україна писало про 10 постраждалих в результаті аварії літака в Пакистані.

Нагадаємо, в Італії невеликий літак впав на автостраду, в результаті чого пілот загинув. Інцидент стався поблизу міста Алессандрія на автостраді, що сполучає північноіталійські області Лігурія і П'ємонт, коли рух на автотрасі було не надто жвавий, завдяки чому постраждалих, крім пілота літака, немає.

В Італії літак впав на автостраду В Канаді сталася аварія гідролітака, є жертви
Новини України авиакатастрофаПакистан
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