У Багдаді стався теракт: п'ять людей загинуло, 21 - отримали поранення
Фото: внаслідок теракту в Багдаді 21 особа отримала поранення (Wathiq Khuzaie/Getty Images)
У столиці Іраку Багдаді стався теракт. Внаслідок трагедії загинуло п'ять людей.
Про це повідомляє Сіньхуа.
Ще 21 особа отримала поранення.
Зазначається, що вибухівку було закладено в автомобілі, запаркованому біля людного ринку.
Крім того, потужний вибух знищив кілька магазинів поруч та спричинив загоряння п’яти автомобілів.
Іракські силовики перекрили під’їзди до ринку.
Нагадаємо, аварію на ядерному об'єкті в місті Натанзі в Ірані визнали терористичним актом. Влада Ірану заявила, що залишають за собою право на відповідні дії щодо винних.
Крім того, наприкінці березня в Індонезії два терористи смертники влаштували вибух біля католицької церкви. У результаті теракту постраждали не менше 14 людей.