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Під Парижем чоловік напав з ножем на поліцейського. Влада заявила про теракт

Новость на русском → Париж, П'ятниця 23 квітня 2021 19:45
Під Парижем чоловік напав з ножем на поліцейського. Влада заявила про теракт Фото: під Парижем чоловік напав з ножем на поліцейського (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У місті Рамбуйє в 45 км від Парижа у відділенні поліції озброєний двома ножами чоловік напав на одного зі співробітників правоохоронних органів. В результаті нападу загинула жінка-поліцейський.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у Twitter.

За його словами, вбивство співробітника правоохоронних органів розглядається як теракт.

У свою чергу, президент Еммануель Макрон заявив, що Франція "не здасться в боротьбі з ісламістським тероризмом".

"Вона була жінкою-поліцейським. Стефані була вбита в своєму поліцейському відділку в Рамбуйї, на і без того побитій землі Івелін. Нація стоїть поруч з її сім'єю, колегами та поліцією. Ми не відмовимося від боротьби з ісламістським тероризмом", - написав він у Twitter.

Свідки події розповіли, що чоловіка бачили розмовляючим по мобільному телефону біля поліцейської дільниці. Він скористався нагодою, щоб увійти всередину, коли жінка увійшла в двері охорони.

Зловмисник кинувся на поліцейського, а потім її колеги відкрили по ньому вогонь.

За даними видання BBC, нападником виявився 36-річний громадянин Тунісу, який прибув до Франції в 2009 році. Зловмисник загинув у лікарні.

Нагадаємо, минулого року у Франції чоловік скоїв теракт у Ніцці, в результаті якого загинули троє людей. Також в Авіньйоні ще один чоловік напав з ножем на поліцейських.

Після цього у Франції посилили заходи безпеки. Мобілізували військових, а також посилили охорону шкіл і культових споруд.

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