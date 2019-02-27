Пакистан заявив, що не хоче війни з Індією

У Пакистані підтвердили, що два індійські пілоти були взяті в полон

Представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур заявил, что

Отметим, в Индии заявили, что привели в полную готовность армию и пограничников. Индийские военные и пограничники находятся в боевой готовности как вдоль линии контроля в Кашмире, так и на границе Пакистана и Индии вне Кашмира.

Напомним, сегодня в воздушном пространстве Пакистана сбили два самолета Военно-воздушных сил Индии. МИД Пакистана заявил, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". После этого Индия заявила, что сбила пакистанский истребитель. На фоне этих событий страны сообщили, что закрывают воздушное пространство.