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Таліби наказали учням і педагогам чоловічої статі повернутися в школи

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Афганістан, П'ятниця 17 вересня 2021 18:22
Таліби наказали учням і педагогам чоловічої статі повернутися в школи Фото: таліби наказали учням і педагогам чоловічої статі повернутися в школи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство освіти "Талібану" заявило, що всі учні з 6 по 12 клас і вчителі чоловічої статі повинні відновити заняття по всьому Афганістану. Вони повинні повернутися до школи в суботу, 18 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У заяві талібів, не згадуються дівчатка цього віку, і відсутність вказівок підкреслює зберігаються побоювання, що таліби можуть ввести обмеження для дівчаток і жінок.

Після приходу до влади минулого місяця таліби дозволили дівчаткам з першого по шостий клас відновити заняття. При цьому в 1990-х роках, коли в Афганістані правили таліби, вони забороняли дівчаткам і жінкам відвідувати школу і працювати.

У деяких провінціях жінкам досі не дозволяють продовжувати працювати, виняток становлять жінки, які працювали в департаментах охорони здоров'я, лікарнях і в сфері освіти.

Нагадаємо, таліби виключили з навчальних програм університетів предмети, які суперечать законам ісламу.

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