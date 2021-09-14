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США вивчають роль Пакистану в захопленні Афганістану талібами

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Вашингтон, Вівторок 14 вересня 2021 03:39
США вивчають роль Пакистану в захопленні Афганістану талібами Фото: у США оцінять роль Пакистану в подіях в Афганістані (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація США має намір дати оцінку тій ролі, яку Пакистан зіграв у підтримці радикального руху "Талібан" і подій в Афганістані. Про це заявив у понеділок американський держсекретар Ентоні Блінкен на слуханнях у Комітеті у закордонних справах Палати Представників Конгресу США у світлі виведення американських сил з Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету.

За його словами, влада США має намір "розглянути найближчими днями або тижні" те, яку "роль зіграв Пакистан в останні 20 років" в контексті ситуації в Афганістані та захоплення країни талібами.

Як зазначив Блінкен, у Вашингтоні також обговорять питання про те, яку роль, з точки зору США, Пакистану слід "зіграти в Афганістані в найближчі роки, і що для цього потрібно".

Під час виступу держсекретар зазначив, що дії Пакистану "у багатьох випадках суперечать інтересам" США.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що співробітники афганських сил спеціального призначення, які допомагали американцям покинути країну, почали отримувати погрози від руху "Талібан".

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