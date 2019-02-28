Пакистан призупинив рух поїздів в Індію

У Пакистані повідомили, що відновить рух відразу після того, як ситуація з безпекою покращиться

Пакистан приостановил движение курсирующего два раза в неделю между Пакистаном и Индией поезда Samjhota Express из-за роста напряженности в отношениях двух стран. Об этом сообщает Doon.

В Пакистане сообщили, что возобновят движение сразу после того, как ситуация с безопасностью улучшится. Ранее в Исламабаде обещали, что изменений в расписании следования поезда не будет.

Напомним, сегодня утром произошла перестрелка на границе Индии и Пакистана, а вчера стороны ликвидировили военные самолеты друг друга. В частности, Пакистан сбил два самолета ВВС Индии, а индийская сторона сбила пакистанский истребитель. Индия привела армию в полную боеготовность.

На фоне этих событий Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство. Но, через несколько часов Индия возобновила работу аэропортов, а Пакистан до сих пор нет. США и Турция призвали сторон к деэскалации конфликта. В частности Трамп прокомментировал ситуацию на границе Индии и Пакистана. По его словам, США пытаются добиться остановки эскалации кризиса и восстановить ситуацию на границе между двумя странами.