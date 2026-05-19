Пакистан перебросил авиацию в Саудовскую Аравию для защиты от Ирана

Эр-Рияд усиливает свою оборону с помощью Пакистана. Исламабад уже отправил 8000 военнослужащих для поддержки союзника. Это не просто учебная миссия, ведь эти силы являются значительным боеспособным подразделением, которое должно защитить королевство от иранских атак.

Основой авиационной группы стала полная эскадрилья из 16 истребителей JF-17. Эту технику Пакистан производит совместно с Китаем. Также Исламабад отправил две эскадрильи беспилотников.

Для защиты неба развернули китайскую систему противовоздушной обороны HQ-9. Весь арсенал обслуживает пакистанский персонал, а Саудовская Аравия полностью финансирует эту операцию.

Почему Пакистан помогает Саудовской Аравии

Дело в том, что между двумя странами действует пакт о взаимной обороне. Документ был подписан в прошлом году. Его полные условия остаются конфиденциальными, однако известно, что государства обязаны защищать друг друга в случае нападения.

Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф ранее сделал громкое заявление. Он намекнул, что соглашение ставит Саудовскую Аравию под ядерный зонтик Пакистана, что кардинально меняет баланс сил в регионе.

Масштабы помощи могут возрасти. Один из источников видел текст секретного пакта, который предусматривает возможность развертывания до 80 000 пакистанских военных. Такая группировка сможет полностью обеспечить безопасность границ королевства.

Какова роль Пакистана в войне с Ираном

Официально пакистанские военные выполняют консультативную роль. Они занимаются обучением саудовских солдат, однако состав контингента свидетельствует о другом. Наличие боевых самолетов и тяжелой ПВО указывает на готовность к реальным боям.

Развертывание дополняет уже имеющиеся силы. Тысячи пакистанцев уже находились в королевстве согласно прошлым соглашениям. Теперь к ним добавились новые подразделения.

Соглашение также предусматривает участие флота. Пакистанские военные корабли могут быть привлечены к операциям в море.