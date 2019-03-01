Пакистан частково відновив польоти у чотирьох містах країни

Польоти відновили для комерційних рейсів

Пакистан частично открыл воздушное пространство после того, как сбил два индийских военных самолета. Об этом заявили в Управлении гражданской авиации Пакистана (CAA), сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Сообщается, что полеты возобновили для коммерческих рейсов.

Частично начали работать аэропорты в городах Исламабад, Карачи, Пешавар и Кветта. Отмечается, что Пакистанские международные авиалинии (PIA) возобновят рейсы из этих аэропортов в субботу, 2 марта.

​Отмечается, что полеты в городах Лахор, Мултан, Сиалкот, Фейсалабад и Бахавалпур возобновятся 4 марта в 13:00 по местному времени.

Ранее РБК-Украина писало, что Пакистан освободил пилота индийского истребителя, который был схвачен в Пакистане в ходе эскалации конфликта вокруг региона Кашмир.

Напомним, 27 февраля Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил индийского пилота.

В Пакистане заявили, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Но в Пакистане заявили, что это был не их самолет. Они заявили, что в тот день не задействовали истребители F-16. Но потом стало известно, что воздушный бой был и пакистанские самолеты также.