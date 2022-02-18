RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пакет санкцій ЄС проти Росії жорсткіше, ніж після окупації Криму, - прем'єр Польщі

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Євросоюз підготував нові санкції проти Росії на випадок її вторгнення в Україну. За його словами, санкції будуть жорсткішими, ніж під час окупації Криму в 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

"Сьогодні в Європейському союзі усвідомлюють загрозу за нашим східним кордоном", - заявив Моравецький.

Він додав, що раніше такого усвідомлення не було, тому Польща б'є тривогу в ЄС з приводу загрози неоімперської політики Росії. Він також сказав, що надходять нові повідомлення про швидке російське вторгнення в Україну.

"Санкції ЄС проти Росії, якщо вона знову вторгнеться в Україну, будуть жорсткими", - сказав Моравецький.

Він додав, що обмеження будуть більш жорсткими, ніж ті, які ЄС ввів проти Росії у 2014 році після окупації Криму, підкресливши, що єдність Заходу зберігається.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність "заплатити будь-яку ціну" при введення санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Крім того, ЄС готовий схвалити повний пакет санкцій проти Росії як тільки це буде потрібно.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаСанкції проти РосіїЕвросоюз