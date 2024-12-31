"Ароматы ранней весны". Синоптик дала неожиданный прогноз на первые дни нового года

В начале нового 2025 года украинцев ждет не по-зимнему теплая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно прогнозу Диденко, в первый день нового года в Украине "повсюду разойдутся ароматы ранней весны".
Так, температура воздуха днем 1 января 2025 года составит от 5 до 9 градусов выше нуля. В южной части страны - от 9 до 12 градусов по Цельсию.
В Киеве 1 января ночью может быть от 1 до 3 градусов тепла, а днем +5+7 градусов по Цельсию.
"Без осадков. Ветер, правда, будет порывистым, временами до сильных порывов 15-20 метров в секунду", - добавила Диденко.
2 января, по ее словам, в Украине станет еще теплее - температура воздуха может составлять от 9 до 14 градусов выше нуля.
"Ветер будет усиливать весеннее впечатление, потому что его западные порывы могут быть сильными, даже до 15-20 метров в секунду. Осторожно", - добавила синоптик.
3-4 января, согласно ее информации, в Украине ожидается морозное похолодание.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Отметим, что ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина объясняла, что 1 января 2025 года может произойти интенсивный "вынос тепла".
Напомним, ранее мы рассказывали об уникальном метеорологическом явлении, которое может менять акустику.
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