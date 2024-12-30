Будет ли снег на Новый год: что говорят синоптики
До Нового года в Украине будет сохраняться погода без существенных осадков.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Какой может быть погода на Новый год в разных областях
"До Нового года, до 31 декабря, в Украине будет сохраняться погода без существенных осадков. Кое-где - с туманами", - рассказала эксперт.
Между тем во вторник, 31 декабря 2024 года, и в ночь на среду, 1 января 2025 года, небольшой мокрый снег вероятен:
- в северных областях
- в восточных областях
- в Волынской области
- в Ровенской области
- в Полтавской области
- в Днепропетровской области
В Киеве и в Киевской области местами также может быть небольшой мокрый снег.
"Остальные области все же остаются без осадков", - уточнила синоптик.
В то же время она отметила, что "шансов у этого мокрого снега надолго задержаться" - нет.
"Лишь немного кое-где, вероятно, он может "задержаться" на поверхностях. Но будет все равно таять", - добавила Птуха.
Она объяснила, что в этот период температура воздуха ночью составит в среднем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Однако днем 31 декабря температура ожидается на уровне от 0 до 6 градусов выше нуля (на юге Украины - до +9 градусов по Цельсию).
Представительница УкрГМЦ отметила, что немного прохладнее будет в северной части страны - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла (как в дневные, так и в ночные часы).
"Но 1 января у нас - интенсивный, скажем так, "вынос тепла"... В Украине +3+8 градусов по Цельсию в большинстве областей в дневные часы... В южной части и на Прикарпатье - до 11 градусов выше нуля", - рассказала Птуха.
"Классическая" зима, по ее словам, будет оставаться только в Карпатах.
"Там ночью 2-7 градусов мороза. Днем - около нуля градусов. И снежный покров там, в принципе, будет удерживаться", - подытожила синоптик.
Напомним, ранее мы рассказывали об уникальном метеорологическом явлении, которое может изменять акустику.
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