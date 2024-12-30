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Будет ли снег на Новый год: что говорят синоптики

Понедельник 30 декабря 2024 06:15
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Будет ли снег на Новый год: что говорят синоптики Сильных морозов на Новый год ожидать не стоит (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

До Нового года в Украине будет сохраняться погода без существенных осадков.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Какой может быть погода на Новый год в разных областях

"До Нового года, до 31 декабря, в Украине будет сохраняться погода без существенных осадков. Кое-где - с туманами", - рассказала эксперт.

Между тем во вторник, 31 декабря 2024 года, и в ночь на среду, 1 января 2025 года, небольшой мокрый снег вероятен:

  • в северных областях
  • в восточных областях
  • в Волынской области
  • в Ровенской области
  • в Полтавской области
  • в Днепропетровской области

В Киеве и в Киевской области местами также может быть небольшой мокрый снег.

"Остальные области все же остаются без осадков", - уточнила синоптик.

В то же время она отметила, что "шансов у этого мокрого снега надолго задержаться" - нет.

"Лишь немного кое-где, вероятно, он может "задержаться" на поверхностях. Но будет все равно таять", - добавила Птуха.

Она объяснила, что в этот период температура воздуха ночью составит в среднем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Однако днем 31 декабря температура ожидается на уровне от 0 до 6 градусов выше нуля (на юге Украины - до +9 градусов по Цельсию).

Представительница УкрГМЦ отметила, что немного прохладнее будет в северной части страны - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла (как в дневные, так и в ночные часы).

"Но 1 января у нас - интенсивный, скажем так, "вынос тепла"... В Украине +3+8 градусов по Цельсию в большинстве областей в дневные часы... В южной части и на Прикарпатье - до 11 градусов выше нуля", - рассказала Птуха.

"Классическая" зима, по ее словам, будет оставаться только в Карпатах.

"Там ночью 2-7 градусов мороза. Днем - около нуля градусов. И снежный покров там, в принципе, будет удерживаться", - подытожила синоптик.

Напомним, ранее мы рассказывали об уникальном метеорологическом явлении, которое может изменять акустику.

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