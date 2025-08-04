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"Метинвест" Ахметова заплатил почти 10 млрд грн налогов в бюджет Украины за полгода

Украина, Понедельник 04 августа 2025 12:09
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"Метинвест" Ахметова заплатил почти 10 млрд грн налогов в бюджет Украины за полгода Фото: "Метинвест" Ахметова заплатил почти 10 млрд грн налогов в бюджет Украины за полгода (metinvestholding.com)
Автор: Юлия Бойко

С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, компания "Метинвест" в I полугодии 2025 года уплатила 9,3 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение компании.

В тройке крупнейших по объему отчислений - плата за пользование недрами, что составляет 2,5 млрд грн, единый социальный взнос в размере 1,7 млрд грн, и 1,6 млрд грн налога на доходы физических лиц.

Кроме того, украинские предприятия "Метинвеста" в январе-июне 2025 года перечислили 670 млн грн налога на прибыль и 328 млн грн экологического налога. Военный сбор за І полугодие этого года вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 472 млн грн, а плата за землю - на 5%, до 659 млн грн.

"Во время войны уплата налогов - наш прямой вклад в защиту и восстановление страны. Финансовая ответственность бизнеса - источник силы для армии, медицины, образования и миллионов украинских семей. Мы научились двигаться вперед даже в самые тяжелые времена - работать вопреки угрозам, поддерживать экономику, помогать фронту", - говорит генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Как известно, в 2024 году компания "Метинвест" перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн налогов и сборов, а с начала войны эта цифра достигла уже более 60 миллиардов грн.

Компания входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 млрд в инвестиционные проекты в Украине.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн.

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