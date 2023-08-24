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Падение самолета Пригожина: эксперт спрогнозировал, какая версия станет в РФ официальной

Четверг 24 августа 2023 16:58
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Падение самолета Пригожина: эксперт спрогнозировал, какая версия станет в РФ официальной Фото: Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнера" (росСМИ)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко

Россия, вероятно, официально заявит о том, что причиной падения самолета основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина якобы стала техническая неисправность.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

"Я почти уверен, что они скажут, что из-за западных санкций против российской авиации не было доступа к каким-то запчастям и деталям. Поэтому самолет в воздухе загорелся, взорвался, упал и так далее", - отметил он.

По словам Мусиенко, официальная версия будет состоять из подобных утверждений.

Падение самолета Пригожина

Напомним, вчера, 23 августа, в Тверской области упал бизнес-джет. На его борту находились семь пассажиров и трое пилотов, все погибли.

После этого в сети начала появляться информация, что самолет принадлежал основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину, а сам он был пассажиром.

Сейчас есть три основных версии: сбитие системами противовоздушной обороны, подрыв взрывного устройства внутри самолета и техническая неисправность.

Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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