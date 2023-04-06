Падение курса доллара приостановилось: сколько стоит валюта Украине 6 апреля
В обменных пунктах Украины сегодня, 6 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 37,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 40,60 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,00 грн (37,00 - 5 апреля)
- продажа - 37,55 грн (37,50 - 5 апреля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,90 грн (39,80 - 5 апреля),
- продажа - 40,60 грн (40,50 - 5 апреля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,30 - 5 апреля),
- продажа - 8,75 грн (8,75 - 5 апреля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 6 апреля составляет 40,0152 гривен за евро (+0,1499 грн).
Напомним, по данным НБУ, ситуация улучшилась как на безналичном, так и на наличном валютном рынке Украины.
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