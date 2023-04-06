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Падение курса доллара приостановилось: сколько стоит валюта Украине 6 апреля

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Украина, Четверг 06 апреля 2023 11:50
Падение курса доллара приостановилось: сколько стоит валюта Украине 6 апреля Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 37,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 40,60 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,00 грн (37,00 - 5 апреля)
  • продажа - 37,55 грн (37,50 - 5 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,90 грн (39,80 - 5 апреля),
  • продажа - 40,60 грн (40,50 - 5 апреля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 5 апреля),
  • продажа - 8,75 грн (8,75 - 5 апреля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 6 апреля составляет 40,0152 гривен за евро (+0,1499 грн).
Падение курса доллара приостановилось: сколько стоит валюта Украине 6 апреля

Напомним, по данным НБУ, ситуация улучшилась как на безналичном, так и на наличном валютном рынке Украины.

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