Падение курса доллара приостановилось: сколько стоит валюта Украине 6 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 37,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 40,60 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 6 апреля составляет 40,0152 гривен за евро (+0,1499 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, по данным НБУ, ситуация улучшилась как на безналичном, так и на наличном валютном рынке Украины.

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