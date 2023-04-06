Падіння курсу долара припинилося: скільки коштує валюта Україні 6 квітня
В обмінних пунктах України сьогодні, 6 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 37,55 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 40,60 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля - 37,00 грн (37,00 - 5 квітня)
- продаж – 37,55 грн (37,50 – 5 квітня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 39,90 грн (39,80 – 5 квітня),
- продаж – 40,60 грн (40,50 – 5 квітня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,30 грн (8,30 – 5 квітня),
- продаж – 8,75 грн (8,75 – 5 квітня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 6 квітня становить 40,0152 грн за євро (+0,1499 грн).
Нагадаємо, за даними НБУ,ситуація покращилася як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку України.
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