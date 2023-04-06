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Падіння курсу долара припинилося: скільки коштує валюта Україні 6 квітня

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Україна, Четвер 06 квітня 2023 11:50
Падіння курсу долара припинилося: скільки коштує валюта Україні 6 квітня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 37,55 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 40,60 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля - 37,00 грн (37,00 - 5 квітня)
  • продаж – 37,55 грн (37,50 – 5 квітня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 39,90 грн (39,80 – 5 квітня),
  • продаж – 40,60 грн (40,50 – 5 квітня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 5 квітня),
  • продаж – 8,75 грн (8,75 – 5 квітня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 6 квітня становить 40,0152 грн за євро (+0,1499 грн).

Падіння курсу долара припинилося: скільки коштує валюта Україні 6 квітня

Нагадаємо, за даними НБУ,ситуація покращилася як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку України.

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