НБУ назвал причины улучшения ситуации на валютном рынке за последний месяц

В марте 2023 года ситуация улучшилась как на безналичном, так и на наличном валютном рынке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (апрель 2023 года).

Как отметили в НБУ, интервенции по продаже валюты НБУ на межбанковском валютном рынке заметно снизились. "В основном этому способствовали улучшение ожиданий в условиях лучшей ситуации в энергетическом секторе и отсутствие эмиссионного финансирования дефицита бюджета, а также сужение дефицита торговли", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, сузился спрэд между наличным и официальным курсом, чему способствовала калибровка валютных ограничений, создание альтернативных инструментов для защиты сбережений от курсовых колебаний и меры НБУ по повышению привлекательности гривневых сбережений.

"Сужение спрэда устраняет рыночные перекосы и увеличивает поступление валюты по официальным каналам", - говорится в обзоре.