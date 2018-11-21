Из-за падения спроса на iPhone компания-сборщик смартфонов сокращает расходы

Фото: iPhone (twitter.com/Apple)

Концерн Foxconn, который занимается сборкой iPhone, сокращает расходы на 3 млрд долларов

Концерн Foxconn, крупнейший тайваньский сборщик iPhone, планирует уменьшить затраты почти на 3 млрд долларов из-за низкого спроса на смартфоны компании Apple. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Тайваньская компания планирует уже в 2019 году также уволить часть персонала - около 10%. По информации, поступившей от источников в концерне, причиной такого решения назвали "очень сложный год", а также ожидаемую конкуренцию на рынке.

Известно, что в 2019 году затраты на производство iPhone будут урезаны на 6 млрд юаней (около 860 млн долларов). В целом Foxconn планирует сократить затраты на 20 млрд юаней (2,9 млрд долларов).

Отмечается, что за последние 12 месяцев концерн потратил 6,7 млрд долларов, так что расходы предстоит сократить почти вдвое от нынешнего уровня.

Напомним, в течение последних недель корпорация Apple сократила объемы заказов на производство моделей iPhone, которые были представлены в сентябре. Компании стало труднее прогнозировать необходимые объемы выпуска смартфонов и их составляющих. Причиной стали низкие уровни продаж новых iPhone.