Американський військовий літак під час навчань НАТО розбився на півночі Норвегії

Американський військовий літак MV-22b Osprey з чотирма людьми на борту зазнав аварії на півночі Норвегії. Повітряне судно належало Корпусу морської піхоти США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Літак MV-22В Osprey брав участь у військових навчаннях НАТО під назвою Cold Response. 18 березня о 19:26 за Києвом він зник з радарів. Рятувальний вертоліт і норвезький військовий літак "Оріон", що обстежили місцевість, помітили уламки літака, що розбився, через менш як 2 години після падіння.

"Ми виявили літак, який розбився. Пілотам пошукових машин не вдалося виявити з повітря ніяких ознак життя", - сказав начальник штабу місцевого відділення норвезької поліції Бент Ейлертсен.

Через негоду рятувальний вертоліт не зміг приземлитися. Поліція і рятувальні служби прийняли рішення добиратися до місця аварії по суші, але неясно, скільки часу це може зайняти. Пошукам перешкоджають шквальний вітер, а також погана видимість через туман.