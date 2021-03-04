В Туреччині розбився військовий вертоліт: 9 солдатів загинуло
Військовий вертоліт розбився на південному сході Туреччини, внаслідок чого загинуло дев'ять солдатів, а чотири постраждали.
Про це заявило міністерство оборони Туреччини 4 березня, передає Hurriyet daily news.
Вертоліт зазнав катастрофи в місті Татван, що в провінції Бітліс.
Вертоліт типу Cougar прямував до Татвана із сусідньої провінції Бінгель. Він зник з радарів о 14:25 (13:25 за Києвом).
Поранених солдатів евакуювали до лікарень.
За інформацією місцевих ЗМІ, попередньо причиною катастрофи могла стати негода або технічна несправність.
Нагадаємо, 23 лютого у Польщі недалеко від міста Пщина (Сілезьке воєводство) розбився приватний вертоліт. В результаті аварії загинули дві людини.
Також 9 січня в Індонезії зазнав аварії літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air. На його борту перебували 62 людини: 50 пасажирів, в тому числі десятеро дітей, а також 12 членів екіпажу. Відомо, що літак не подавав сигналу тривоги.
Пізніше знайшли залишки тіл і літака Boeing 737-524, який розбився незабаром після зльоту з Джакарти. Їх знайшла дайверская команда.
Керівник відділу розслідування авіаційної безпеки Національної комісії з безпеки на транспорті (KNKT) Нуркахіо Утомо вважає, що лайнер міг розбитися при ударі об воду. На його думку, якби літак зруйнувався в повітрі, то уламки були б розкидані на більшій площі.