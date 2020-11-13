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Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України під час кризи

Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 15:00
Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України під час кризи
Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Частка Китаю зростає, частка Росії - знижується

За підсумками 9 місяців 2020 року частка Китаю у зовнішньому обороті України (експорт і імпорт товарів і послуг) склала 12,9% (10 854,7 млн доларів). У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя - 12,5%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, Росія перебуває на другому місці (7 409,8 млн доларів і 8,7%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою.

Далі йдуть Німеччина (6 067,8 млн доларів, 7,2%), Польща (5 620,1 млн доларів, 6,6%) і США (4 121,1 млн доларів, 4,9%).

Усього на країни ЄС припадає 40,7% зовнішнього обороту України.

Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України під час кризи

За даними Держстату, загальний зовнішній оборот торгівлі України (експорт і імпорт товарів і послуг) за I півріччя 2020 року склав 84 835,8 млн доларів.

Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України під час кризи

За 9 місяців експорт товарів і послуг склав 42 196,1 млн доларів, що на 6,5% менше порівняно з аналогічним періодом 2019 року, імпорт - 41 665,3 млн доларів, що на 15,5% менше. Позитивне сальдо склало 530,8 млн доларів (за 9 місяців 2019 року негативне - 4 199,2 млн доларів).

Таким чином, Україна зберегла позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу, досягнуте кварталом раніше вперше за довгий час.

Нагадаємо, за даними Державної митної служби, обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-жовтні 2020 року склав 82,673 млрд доларів. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року (90,680 млрд доларів).

Відзначимо, за даними Національного банку України, умови зовнішньої торгівлі України погіршаться. Відновлення економічної активності буде тиснути убік підвищення цін на світових товарних ринках, але буде рости і пропозицію товарів. Незважаючи на більш високий рівень цін, ніж раніше очікувалося, умови торгівлі на прогнозному горизонті дещо погіршаться.

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