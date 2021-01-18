Падіння у головній експортній галузі України за рік перевищило 10%

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2020 році порівняно з 2019 роком впало на 11,5%. За останній місяць спад сповільнився.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства скоротили виробництва на 14,0%, господарства населення - на 6,8%.

При цьому в рослинництві виробництво скоротилося на 13,9%, у тваринництві - на 2,6%.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2019 році зросло на 1,1%. За даними статистичного відомства, у 2019 році в Україні було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн).

За даними Світового банку, ціни на сільськогосподарську продукцію зросли на 4% у 2020 році, в основному за рахунок дефіциту пропозиції і більш високого, ніж очікувалося, попиту на харчові олії та продукти харчування. Ціни на сільськогосподарську продукцію прогнозуються на поточному рівні з подальшим невеликим ростом у 2021 році.

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники підприємств України прогнозують падіння обсягів виробництва в наступні 12 місяців.